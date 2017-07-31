Преданная Евросоюзом Болгария надеется на налаживание отношений с Россией

София, , 13:15 — REGNUM Болгария, несколько лет назад под давлением Евросоюза отказавшаяся от российского проекта газопровода «Южный поток», теперь чувствует себя преданной и надеется на восстановление отношений с Россией. Об этом заявил в воскресенье, 30 июля, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в интервью агентству Focus.

По словам политика, в 2016 году отношения между Россией и Болгарией были напряженными, однако прагматизм требует, чтобы стороны выстраивали нормальные связи. Отношения с Москвой «крутятся вокруг нефти и газа», а в этих сферах происходят огромные изменения, отметил Борисов. Он также обратил внимание на то, что в течение нескольких лет Болгария в Европейском совете единогласно голосовала за санкции против России, но они не оказали значительного эффекта.

Что касается предательства со стороны ЕС, о котором говорит премьер-министр Болгарии, то он отметил, что речь идет о газопроводе «Южный поток», который должен был пройти через Болгарию. Однако в итоге София была вынуждена отказаться от проекта, и он превратился в «Турецкий поток», который теперь уже пройдет через Грецию и Италию.

Бойко Борисов заявил, что в такой ситуации Болгария «почувствовала себя преданной», но промолчала. Тогда власти страны стали активно работать по проекту строительства центра распределения газа в Болгарии. Неделю назад София получила разрешение из Брюсселя на проведение переговоров по импорту российского газа. Поэтому теперь Болгария старается работать прагматично, так как в ином случае может понести огромные потери.

Читайте также: Daily Signal: «Северный поток-2» развяжет руки Москве и закабалит страны ЕС

Помимо этого, болгарский премьер-министр подчеркнул, что всегда считал, что отношения между Россией и европейскими странами должны строится на прагматизме. При этом Борисов признал, что по вине самой Европы отношения с Россией сейчас не такие, и последствия для европейских стран плачевны. Премьер отказался комментировать отношения других европейских стран с Россией и отношения между Москвой и Вашингтоном, но отметил:

«Я считаю, что Болгария проводит прагматичную политику, и должен еще добавить, что она никогда не создавала проблем для ЕС и НАТО».

Напомним, что в декабре 2014 года Россия приостановила реализацию проекта строительства газопровода «Южный поток», поскольку Болгария так и не дала разрешения на прокладку газопровода по своей территории, последовав требованиям Еврокомиссии. Неконструктивная политика ЕК состояла в том, что комиссия задним числом применила к проекту требования Третьего энергетического пакета. Позже Болгария не раз говорила о том, что хочет вернуться к рассмотрению газопровода «Южный поток». Но поскольку в результате заморозки проекта Россия понесла убытки, в августе 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если София хочет вернуться к обсуждению «Южного потока», то теперь Москве нужны юридические железобетонные гарантии.

Как ранее писало ИА REGNUM, правительство Болгарии и ЕК договорились в 2015 году о формировании совместной рабочей группы, целью которой является поддержка развития маркетинговой концепции, бизнес — и финансового плана газового хаба «Балкан» в районе Верны. Этот проект, как отмечалось, согласуется со стратегией Болгарии по диверсификации своих энергетических поставок и маршрутов. О планах Болгарии стать газораспределительным центром Балкан позднее объявил вице-премьер Томислан Дончев. По его словам, перед страной стоит задача иметь не менее трех независимых энергоисточников газа, чтобы избежать кризисной ситуации наподобие 2009 года, когда поставки голубого топлива были значительно уменьшены.

В августе 2016 года посол Болгарии в России Бойко Коцев заявил о том, что если «Газпром» проявит интерес к проекту строительства газораспределительного хаба «Балкан», то совместная рабочая группа Европейской комиссии и Болгарии по проекту готова начать переговоры. По словам посла, это экономически интересный проект.

Позднее Бойко Борисов заявил, что проект газораспределительного центра «Балкан» является для Софии приоритетным. Борисов выражал надежду на то, что газ в хаб будет поставлять и Россия через Черное море. Газораспределительный центр, по мнению главы правительства, является 100-процентно болгарским проектом, но если Россия захочет принять в нем участие, то София будет этому очень рада. После чего болгарские политики и вовсе признали, что без участия России проект реализовать будет невозможно.

Как обращал внимание исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Георгий Гегов, стоимость строительства газораспределительного центра «Балкан» в районе Верны может обойтись стране в 1,2−2 млрд евро. Разница в 800 тыс. евро связана с тем, какой именно вариант итогового проекта выберут потенциальные инвесторы.

Читайте ранее в этом сюжете: «ЕС использует «Южный газовый коридор» как лекарство от энергошоков»