Дмитрий Тёткин, , 14:49 — REGNUM

Как это часто бывает в России, гуманитарная мысль немного запаздывает. Как первый наш университет на фоне европейских. Иногда почти на полвека. Ну, по крайней мере, в смысле издания книжек. Но необязательно же, чтобы американский «народный философ», человек непростой судьбы, бывший грузчик и разнорабочий, золотодобытчик и самоучка, и прочее — должен стать столь важным для отечественной мысли. Хотя в Штатах он получил «правительственные награды» и вошёл в школьные учебники… Интересно же почитать, как мыслили законодатели интеллектуальных мод десятилетия назад. Сильно послевоенная Америка переживала золотые годы. Казалось, что ещё чуть-чуть и общество всеобщего процветания будет построено. Тут вам и беби-бум, и машины (для каждого супруга — и даже стиральные), и холодильники, и частные дома…

Вообще, в значительной степени трудно спорить с тем, что Америка преуспела с «прагматическими» гуманитарными знаниями, особенно в смысле политики, социологии, технологий «цветных революций». Это книжка одна из икон «либерального мышления», примерно с той же грядки, что «открытое общество». Внутри этой книжки проблематика политических движений, пусть анализ довольно наивный, но попытка всё равно кажется достойной внимания. Сам автор признаёт своими предшественниками Монтеня и Паскаля, в частности — их традицию эссе, витиеватых застольных бесед (даже если на ужин у автора только чечевичная похлёбка и чеснок рабочих кварталов). Эту книжку стоит читать, чтобы заинтересоваться тем, как человек размышляет. Отдельные мысли можно примерить и на судьбу нашего отечества. Например.

Наиболее опасный момент для режима партийной верхушки наступит тогда, когда будет достигнуто значительно улучшение экономических условий жизни русских народных масс, а железное тоталитарное правление будет немного смягчено.

Написано за много десятилетий до «перестройки». Что мне нравится в книжке, что часто она сделана короткими абзацами, главками, отрывками. Вообще, мне в силу устройства моего внимания, вероятно, нравятся такие «заметки», записки, дневники. В духе манеры письма Розанова, например. Автор в интервью признавался, что для него важно написать хороший абзац, чтобы спокойно уснуть. Вероятно, и читать её можно перед сном как снотворное…

Интересны рассуждения автора о «людях слова» и «людях действия». Их взаимоотношениях во времена революций. Как идеология пропитывает массу. Симпатичны мысли о том, что «массовые движения» тяготеют к пропаганде, которая почти исключает творчество. Конечно, сейчас очень многие процессы формирования группы и их отношения к лидерам описываются гораздо более подробно в групповом психоанализе, например, можно вспомнить книжки Отто Кернберга о группах. И отношениях в них. Как возникает идеализация лидера (с частым последующим «обесцениванием») и тут наша родина впереди планеты всей, ничего подобного не происходило, например, в Китае, что постоянно происходило с нашими «вождями», «отцами народов», «святыми императорами». У нас постоянно «герои» и «враги» меняются местами. Как формируется система ценностей. Интересно подумать, как возникает феномен толпы, партии, групповой морали. Как именно назначается «внешний враг». Как связаны жажда власти с личными особенностями лидера, и как это зависит от «народа». Если такая категория всё ещё имеет смысл.

Но книга Хоффера написана не с «психоаналитических» позиций, а, скорее, довольно эклектично, что и придаёт ей некоторую живость. Прелесть любителя среди профи. Словно бы начитанный школьник случайно выступает в институте. И живость его мысли ценней правильных слов профессоров.

Милой чертой книги является стиль её написания. Несколько «redneck» — чрезмерно простонародный, умиляющий своим сочетанием наукообразности и наивности суждения. В этом смысле и сам внешний вид, и манера держаться философа — довольно любопытна. К счастью, существует несколько полноценных видео-интервью автора, которые вы легко при желании найдёте. Порою книжка в этом смысле оказывается забавной. Не могу удержаться от почти Борхевского пассажа на страницах 44−45 этой книги. Поскольку он небольшой, этот список, то приведу его целиком, чтобы читатель мог ощутить вкус этой книжки и, возможно, даже найти себя в списке «неудачников». Итак.

Неудовлетворенные встречаются на всех ступенях жизни, однако больше всего их в следующих категориях:

а) бедняки,

б) неудачники (не нашедшие своего места в жизни),

в) изгнанники,

г) меньшинства,

д) подростки,

е) честолюбцы (стоящие или перед непреодолимыми препятствиями, или перед неограниченными возможностями),

ж) одержимые пороками и навязчивыми идеями

з) импотенты (физические или умственные),

и) эгоисты,

к) скучающие,

л) грешники.

Разделы 20−42 посвящены описанию некоторых из этих типов людей.

Не правда ли крайне трогательно и мило? Какие ярлычки и этикетки навешиваем мы, когда сортируем и познаём общество. Классы (в том числе пресловутые новомодные «прекариат» и «когнитариат»), знаки зодиака, маркетинговые категории, диагнозы, расы, фан-клубы и клубы по интересам (от свингеров до миллиардеров или любителей макраме)… Лимита и коренные. Цветные и белые. Продвинутые и фраера. Люди сортируются в наши дни по всем возможным основаниям.

А как делаете это вы? Было бы прекрасным домашним заданием — попросить написать несколько категорий, с помощью которых вы разделяете людей.

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