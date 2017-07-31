В Кремле возложили выбор высылаемых из России дипломатов на Вашингтон

Москва, , 13:03 — REGNUM Решение по поводу высылки их России американских дипломатов будет воплощаться при участии США: кого именно выслать, пусть решают в Вашингтоне, сообщил журналистам 31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это выбор США, — сказал Песков. — Вчера, когда [президент России Владимир] Путин говорил, он, собственно, сказал, что дипломаты и технические сотрудники».

Песков пояснил, что речь не идет исключительно о дипломатах — в списке и технические специалисты.

Напомним, 28 июля Песков сообщил, что Путин одобрил сокращение числа сотрудников американской дипломатической миссии в России, которое проводится в ответ на ужесточение антироссийских санкций.

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30 июля глава государства заявил, что «без ответа ничего оставлять не будем». Москва потребовала высылку из России 755 сотрудников американской дипмиссии.

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