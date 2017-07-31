Песков прокомментировал возможное увеличение срока выдачи виз США

Москва, , 12:51 — REGNUM Власти Российской Федерации пока не знают, скажется ли на скорости выдачи виз гражданам сокращение штата дипломатической миссии США в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы (власти РФ) не знаем, — сказал представитель Кремля. — Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в Посольство США».

Ранее экс-посол США в РФнаписал на своей странице в соцсети Twitter, что, в случае проведения сокращения персонала американской дипмиссии в РФ до 455 человек, «россияне должны будут быть готовыми к тому, чтобы неделями, если не месяцами, ждать виз в США».

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