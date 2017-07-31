Выборы свердловского губернатора: кто зарегистрирован, а кому отказали

Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM В Свердловской области зарегистрированы уже четверо кандидатов на пост губернатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Уже официально зарегистрированы справедливоросс Дмитрий Ионин, представитель КПРФ Алексей Парфёнов, выдвиженец Партии пенсионеров за социальную справедливость Дмитрий Сергин и представитель ЛДПР Игорь Торощни.

Отказы в регистрации получили Евгений Ройзман, Олеся Красномовец, Виктор Костромин и Олег Сотников. Они не предоставили в срок документы, необходимые для регистрации, в частности, подписи муниципальных депутатов.

Судьба ещё троих кандидатов пока не определена. Сейчас избирком рассматривает подписи врио главы региона Евгения Куйвашева, а также представителя партии «Зелёные» Константина Киселёва и выдвиженца партии «Зелёные» Ивана Волкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приём подписей на регистрацию избирком завершил в 18:00 по местному времени (16:00 мск) 26 июля. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября.