Москва vs Варшава: Конъюнктура и разбитое корыто

Москва, , 12:39 — REGNUM Санкции Москвы в отношении Варшавы ослабят экономическую ситуацию в Польше ввиду устоявшихся развитых связей между странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор факультета национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко. Он напомнил, что предыдущий «раунд» в виде запрета экспорта товаров в ответ на присоединение Польши к международным санкциям против России негативно сказался на польской экономике.

«У нас с Польшей достаточно развитые связи, и возможные рычаги воздействия есть. Например, поляки очень боятся того, чтобы Северный поток строился, потому что частично через них газ не пойдёт. Известно, что яблоки и другие фрукты, овощи шли из Польши довольно много, другие товары были, которые поставляли сюда. Когда Польша присоединилась к санкциям, мы приняли контрсанкции, это очень ударило по их экономической ситуации. На эту ситуацию мы можем повлиять», — отметил Михайленко.

При этом, по мнению профессора, ответные меры в отношении польских политиков не будут иметь большой эффект и не нанесут большого ущерба с точки зрения международных отношений.

Михайленко также отметил, что вопросы о незаконном сносе советских монументов и проблема их сохранения выносятся на мировой уровень, поднимаются в Совете Европы и могут быть подняты на ближайшей Ассамблее ООН.

«Это не региональный политический фактор, а то, что имеет глобальное значение, потому что и в других регионах могут приниматься такие меры конъюнктурного политического характера. Эта конъюнктура проходит, потом люди оказываются у разбитого корыта из-за недальновидной политики. Нужно на международном уровне принимать политические декларации, документы, которые отражали бы нашу позицию», — подчеркнул Михайленко.

Говоря о причинах, которые побудили Варшаву приступить к политике «декоммунизации», он отметил, что в настоящий момент ЕС переживает кризис, который в свою очередь грозит наложением санкций на саму Польшу. Тем самым, польские власти выискивают меры, которые, с одной стороны, могли бы понравиться на Западе, а с другой стороны имели бы политическую насыщенность.

«Чтобы можно было предложить обществу что-то, показать, что они политики, они предлагают обществу какие-то решения, новые ходы и так далее. Я думаю это попытка найти выход из того тупика, в котором сейчас находятся поляки, вернее не поляки, а польские политики, но эта попытка будет не очень удачной», — заключил Михайленко.

Применение санкций в отношении Польши в ответ на снос советских памятников — резкий и действенный способ донести позицию Москвы до Варшавы, считает политтехнолог Дмитрий Гусев. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, попытка пересмотра итогов Второй Мировой войны идёт не в пользу России и она вынуждена применять ответные меры.

«Делается всё, чтобы победа и место Советского Союза в победе над фашизмом были пересмотрены. Нас это не устраивает, с этим мириться нельзя, поэтому Россия принимает такие ответные санкции. Санкции — это резкий способ донести наше мнение по важным политическим вопросам. Ничего в этом страшного я не вижу, зато мы свою позицию высказываем, доносим до людей», — подчеркнул Гусев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва заявила, что примет меры в ответ на снос памятников советским воинам в Польше. Среди таки мер рассматриваются экономические санкции, а также персональные санкции в отношении некоторых польских политиков.