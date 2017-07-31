Полиция Сиднея прочесала город после антитеррористической спецоперации

Сидней, Австралия, , 12:00 — REGNUM Рейды проведены в Сиднее (Австралия) после задержания группы подозреваемых в подготовке теракта, передает 31 июля CNN.

В ходе операции были задержаны четыре человека, которых подозревают в террористической деятельности. Задержания проведены в пяти местах.

Телеканал сообщил, что в ходе рейдов сотрудники полиции, одетые в специальную защитную экипировку, обследовали объекты в местах задержания потенциальных террористов.

Полиция искала улики, подозревая, что задержанные планировали атаковать самолет. По версии правоохранителей, задержанные собирались устроить в гражданском самолете теракт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля газета The Australian опубликовала материал, в котором о том, что четверо задержанных в Сиднее исламистов готовились совершить теракт на борту самолета с использованием отравляющего газа. Они готовили не взрыв, а распыление сернистого газа.

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