Госдеп о сокращении дипмиссии в Москве: Мы отреагируем на него

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Госдепартамент США счел «неоправданным» сокращение американской дипломатической миссии в России, решение о котором ранее было принято властями РФ, сообщает Associated Press.

По словам представителя Госдепа США, такая «неоправданная» мера вызывает сожаление. Также в дипломатическом ведомстве пообещали оценить это решение и отреагировать на него.

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон глубоко разочарован сокращением своей дипмиссии в России. По ее словам, позиция США уже донесена до российских властей госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и послом США в России Джоном Теффтом.

Россия заявила о сокращении американской дипмиссии на 755 человек, также дипломатам закрыли доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. Это решение было принято в ответ на поддержанный Конгрессом США законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.

В МИД РФ назвали планы США расширить санкционный пакет подтверждением «крайней агрессивности» Вашингтона в международных делах. В министерстве отметили, что США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств, прикрываясь своей «исключительностью».

Теперь в России к началу сентября останется не более 455 сотрудников посольства и консульств, по числу работающих в США российских дипломатов. Объясняя решение российских властей, президент РФ Владимир Путин сказал, что в Москве долго ждали изменений к лучшему в отношениях России и США, однако очевидно, что если ситуация и поменяется, то «нескоро».

Также глава государства не исключил другие меры к Вашингтону, отметив, что объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький, поэтому «возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой».

Сам президент США Дональд Трамп дал понять, что подпишет законопроект по новому пакету антироссийских санкций. Вице-президент США Майк Пенс вновь напомнил о якобы «дестабилизирующей деятельности России» на Украине, которую в Вашингтоне считают «неприемлемой».

Москва неоднократно заявляла, что стороной конфликта на Украине не является. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ситуация с выполнением Минских договорённостей продолжает «буксовать» из-за бездействия Киева.

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