Больничный, отпуск, отставка: глава правительства Удмуртии увольняется

Ижевск, , 11:49 — REGNUM Премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев после больничного и очередного отпуска не планирует возвращаться к исполнению должностных обязанностей. С настоящего времени и до 10 сентября 2017 года исполнять обязанности председателя регионального правительства будет врио главы республики Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

«Не буду объяснять причины, только скажу, что к данному моменту помимо огромного госдолга мы имеем дефицит бюджета более пяти миллиардов рублей. Правительство пыталось провести работу по разумной оптимизации, но она не увенчалась успехом», — констатировал Бречалов.

Руководитель республики подчеркнул, что в команде останутся только те министры, которые готовы работать по-новому — эффективно, ответственно, используя новые подходы и резервы. «Я благодарен Виктору Алексеевичу за работу, но ситуация сегодняшнего дня повышает требования к управленцам высшего звена», — отметил врио главы Удмуртии.

Кроме того, в республике создана рабочая группа, которая будет ответственна за формирование «реального бюджета без оглядки на федеральный центр», ее возглавит советник главы Удмуртии Ярослав Семенов. Ответственным за эту работу назначен и.о. министра финансов Станислав Евдокимов.

«У нас более чем достаточно резервов, чтобы сформировать нормальный бюджет. Я не говорю про бюджет развития, но, по крайней мере, такой, чтобы устранить те ошибки, которые были допущены при формировании доходной части бюджета на текущий год. Поэтому в течение августа мы будем приводить все в надлежащий вид, — пояснил Бречалов. — Приготовьтесь — вас ждет жесткая предметная работа, особенно по подведомственным организациям. В сентябре мы уже должны выйти с реальным проектом бюджета, чтобы люди видели: что у них будет, а что — нет».

Напомним, Виктор Савельев в 1999—2000 годах являлся министром энергетики, топлива и связи Удмуртии, до 2006 года работал в должности вице-премьера. В 2014 году назначен председателем правительства республики, в 2017 году с приходом нового главы региона стал и.о. премьер-министром.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио главы Удмуртии Александр Бречалов назначен в республику 4 апреля после ареста предыдущего руководителя региона. Одним из первых указов в новой должности Бречалов отправил правительство республики в отставку в полном составе. Весь кабинет министров до выборов главы Удмуртии будет работать в статусе и.о. — исполняющие обязанности.

При этом указ о назначении действующего главы Миндортранса Виктора Вахромеева исполняющим обязанности министра так и не был опубликован. 14 апреля министр написал заявление об увольнении по собственному желанию. На должность и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства назначен заместитель Вахромеева — Алексей Горбачев.

Позднее Бречалов отправил в отставку главу Минпромторга Удмуртии Владимира Разумкова. Он руководил ведомством с 2015 года.

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