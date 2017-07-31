Бывший президент Эквадора раскритиковал политику своего преемника

Кито, , 11:39 — REGNUM Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа 30 августа заявил, что откровения его преемника и коллеги Ленина Морено, который сообщил, что унаследовал «долг и тяжелый экономический сценарий», направлены на создание «чудовищного» фона для обоснования предполагаемого «пакета» экономических мер, намеченных на сентябрь, сообщает El Periódico.

На своей странице в Twitter Корреа, недавно переехавший на постоянное место жительства в Бельгию, сослался на заявление избранного в апреле президента Ленина Морено о «критической» экономической ситуации в стране и о необходимости $8 млрд в год для погашения долга, «унаследованного» от предыдущего правительства.

«В мае 2017 года исторический долг страны, в том числе местных органов власти, достиг общей суммы $41,893 млрд», — заявил Морено 28 июля.

По словам действующего президента, эта цифра не включает в себя другие обязательства, которые вместе отражают «крупную задолженность» и «тяжелый сценарий» для страны.

«Есть и другие обязательства государства, такие как краткосрочные операции, обязательства нефтяных компаний, ожидаемые продажи углеводородов, среди прочего, на общую сумму $8 млрд дополнительно», — добавил Морено.

«Кроме того, мы подсчитали статьи, которые сегодня не являются долгом, но они могут стать платежными обязательствами в размере $4,367 млрд», — рассказал Морено об анализе национального долга, который он унаследовал от своего предшественника и политического соратника Корреа.

На это Корреа 30 июля ответил метафорой:

«Если мы хотим знать, сколько задолжала семья, то было бы абсурдом считать, сколько должен отец матери или ребенок матери. Необходимо рассчитывать, что должны члены семьи банку или соседней семьи. Это то, что называется «консолидированный долг».

Консолидированный государственный долг на «май 2017 года составляет 27,7%, что было подтверждено в докладе МВФ и Всемирного банка, который считает нас одной из стран с наименьшей задолженностью в мире», — заявил бывший президент в социальной сети, где также раскритиковал сектора, которые поддержали оценку долга, объявленную Морено.

«Истина заключается в том, что впервые в истории суммируют груши с верблюдами, чтобы генерировать алармистский сценарий, продолжать «дифференцироваться» и оправдывать пакет мер в сентябре для удовлетворения предвыборных обещаний», — заявил Корреа.

Между тем лидер оппозиционной группы Гильермо Лассо, проигравший в президентской гонке Морено, заявил, что «критическая» экономическая ситуация «показывает безответственность Корреа и его экономической команды».

Напомним, Ленин Морено пришел к власти благодаря поддержке левого правящего альянса PAIS, который в 2007 году как политический проект был создан Рафаэлем Корреа под названием «Гражданская революция».