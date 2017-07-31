Метрополитен Петербурга добился отмены наказаний за «плохую» защищенность

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отменил три постановления о назначении административных наказаний петербургскому метрополитену, вынесенных Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

Эти постановления были вынесены по итогам внеплановой выездной проверки в отношении ГУП «Петербургский метрополитен», проведенной после теракта в метро Петербурга 3 апреля.

Как сообщила сегодня, 31 июля, пресс-служба ГУП, постановления отменены в связи с существенным нарушением органом Ространснадзора процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, при проведении провверки.

Кроме того, незаконными признаны действия управления Ространснадзора в части привлечения ГУП «Петербургский метрополитен» за нарушения требований постановления правительства РФ от 5 апреля 2017 года №410, которое вступило в законную силу только 14 апреля, то есть, уже после начала проверки.

«Таким образом, метрополитеном было доказано, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка была проведена с грубыми нарушениями законодательства РФ», — заявляют в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Напомним, ГУП уже подал жалобу на решение Ространснадзора в Санкт-Петербургский городской суд и будет оспаривать назначенные штрафы. Дата судебного заседания в горсуде пока не назначена.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ространснадзор провел проверки петербургской подземки после теракта 3 апреля. Ведомство нашло нарушения и доложило о них руководству ГУП и города.

После проверки Ространснадзор вынес в адрес метро 16 постановлений о привлечении к административной ответственности, указал на профнепригодность инспекторов службы контроля, отсутствие групп быстрого реагирования, стационарных камер наблюдения. Общая сумма выписанных подземке штрафов достигает 800 тыс. рублей.

Руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин 20 июля в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» заявил, что выполняет все предписания федерального законодательства. «Всё, что закреплено в федеральных законах, у нас установлено», — подчеркнул он.

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