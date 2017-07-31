Комиссар немецкой полиции подозревается в шпионаже

Висбаден, Германия, , 11:32 — REGNUM Комиссар полиции в немецкой федеральной земле Гессен, уроженка Турции, с детства проживающая в Германии, подозревается в шпионаже, пишет 31 июля Die Welt.

Девушка является также специалистом по вопросам миграции. В секретном документе земельного ведомства по охране конституции, опубликованного в Die Welt 30 июля, говорится, что она неоднократно контактировала с турецкими спецслужбами с декабря 2016 года.

В настоящее время идет расследование о причастности гессенского комиссара в турецком шпионаже.

Ранее Ведомство по охране Конституции ФРГ предупредило, что Анкара может управлять своими шпионами среди представителей турецкой диаспоры.

Помимо этого, ведомство по охране Конституции ФРГ сообщает о росте количества турецких экстремистских групп в Германии, а также их радикализации.

Напомним, в Германии проживают около трех миллионов человек, имеющих турецкое происхождение. Около 1,8 млн человек являются непосредственно гражданами Турции.

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