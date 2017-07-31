Выборы томского губернатора: Жвачкин зарегистрирован, Федосеев — нет

Томск, , 12:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин зарегистрирован в качестве кандидата на досрочные выборы главы региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в томском избиркоме. Жвачкин выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия».

А вот кандидату от областного отделения Коммунистической партии «Коммунисты России» Олегу Федосееву в регистрации было отказано. Как пояснили в избирательной комиссии, такое решение принято из-за того, что кандидат не представил необходимых для регистрации документов в установленный срок.

Отметим, документы для регистрации кандидаты на должность губернатора Томской области должны были собрать и передать до 26 июля.

Документы, в том числе подписи глав и депутатов муниципальных образований, представили в избирком также кандидат от томского областного отделения КПРФ Наталья Барышникова, кандидат от регионального отделения ЛДПР Алексей Диденко и от «Справедливой России» — Александр Ростовцев. Решение об их регистрации пока не принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Вопрос выборов главы Томской области встал после того, как президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Сергея Жвачкина.

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Но спустя время депутаты Законодательной думы области выразили уверенность, что Жвачкин, снявший с себя полномочия досрочно, будет участвовать в выборах и получит на это согласие президента.

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Отметим, что выдвигать кандидатов на выборы губернатора Томской области могли только политические партии. В поддержку кандидатов необходимо было собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований.

Последний раз губернатора Томской области выбирали прямым голосованием в 2003 году. В июне 2012 года депутаты томской Законодательной думы утвердили закон о прямых региональных выборах губернатора. С этого времени новый глава региона избирается тайным голосованием сроком на пять лет.

На проведение выборов в региональном бюджете заложено порядка 90 млн рублей.

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В свою очередь, политтехнолог Дмитрий Орлов в аналитическом докладе отмечает, что на губернаторских выборах, предстоящих в сентябре 2017 года, конкуренция обретёт новые черты, дополняющие уже привычные нам реалии.

В возможном сценарии кампании в Томской области Орлов усмотрел то, что «пока оппозиционные кандидаты настроены скорее на инерционную кампанию». Наиболее активно в информационном поле, по его мнению, может действовать Алексей Диденко. Однако протестные настроения ограничены. А позиции Сергея Жвачкина в регионе достаточно крепки.

Что касается уровня конкуренции на досрочных выборах томского губернатора, то её политтехнолог считает умеренной. Орлов отмечает, что «работа кандидатов будет проходить только в своих электоральных нишах».

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