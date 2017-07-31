На псковские муниципальные выборы выдвинулись почти 2 тысячи кандидатов

Псков, , 11:03 — REGNUM В Псковской области для участия в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года, выдвинулись 1920 кандидатов, в том числе 70 самовыдвиженцев. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, в среднем на один вакантный мандат претендуют по пять кандидатов.

Своих кандидатов выдвинули 14 региональных отделений политических партии из 49, зарегистрированных на территории Псковской области. Это «Гражданская платформа», «Демократическая партия России», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Партия дела», «Патриоты России», «Партия свободных граждан», «Партия роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Справедливая Россия», «Яблоко».

По итогам регистрации только одна из них — «Партия дела» — не представила документы для регистрации.

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Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 524 человека. «Справедливая Россия» выдвинула 278 человек, КПРФ — 271, ЛДПР — 259 кандидатов, «Яблоко» — 222 кандидата. Меньше всего выдвиженцев у «Партии роста» — один кандидат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области проходят 38 избирательных кампаний. В общей сложности замещается 396 мандатов.

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