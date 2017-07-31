Турецкие войска заняли часть сирийской Кобани

Анкара, , 10:51 — REGNUM Турецкие войска заняли район Кобани в северной части Сирии, сообщает 31 июля агентство ANHA.

В ходе военной операции в западной части Кобани турками заняты деревни Сифтеке и Бобене. Операция прошла вечером 30 июля.

Как отмечают очевидцы, турки начали минировать занятые территории. Турецкие войска разметили в упомянутых деревнях военную технику.

Напомним, с сентября 2014 года по январь 2015 года за Кобани шли бои между террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдскими отрядами народной самообороны.

Тогда бои за Кобани окончились поражением ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — территорию заняли курды. Отметим, что при этом Кобани был почти полностью разрушен. В конце июня 2015 г. он был атакован террористами снова.

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