Япония обвинила КНДР в одностороннем обострении ситуации в регионе

Токио, , 10:31 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Россию и Китай увеличить давление на Северную Корею в связи с последним пуском Пхеньяном баллистической ракеты, сообщает Bloomberg.

Пхеньян в одностороннем порядке обострил ситуацию в регионе, проигнорировав все усилия по решению северокорейской проблемы, сказал премьер-министр Японии, комментируя свой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В связи с этим Абэ призвал международное сообщество, начиная с Китая и России, серьёзно отнестись к происходящему и увеличить давления на Северную Корею.

«Международное сообщество, начиная с Китая и России, должно серьёзно отнестись к этому очевидному факту и увеличить давление», — сказал Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, военные КНДР в ночь на 29 июля успешно провели очередные испытания баллистической ракеты. «Хвасон-14» пролетел почти 1 тыс. километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

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Позже власти КНДР подчеркнули, что испытание ракеты не несло никаких угроз для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

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