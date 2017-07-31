Конгресс Бразилии снова рассмотрит уголовные обвинения против президента

Бразилиа, , 10:28 — REGNUM Палата депутатов Бразилии после парламентских каникул в июле 1 августа возобновит рассмотрение уголовных обвинений против президента Бразилии Мишела Темера и возможность передачи их на дальнейшее рассмотрение в Верховный суд страны, сообщает El Periódico.

Парламент Бразилии 1 августа на пленарном заседании нижней палаты возобновит работу по уголовному делу в отношении главы государства, возбужденному прокуратурой. На 2 августа запланировано решающее голосование по этому вопросу, несмотря на то, что оппозиция угрожает покинуть заседание, лишив его кворума.

Напомним, Мишел Темер, вступивший в должность в мае 2016 года после вынесенного импичмента избранному на всеобщих выборах президенту Дилме Русеф, был вице-президентом в ее команде и стал первым бразильским главой государства, против которого выдвинуты обвинения по уголовной статье во время осуществления мандата.

Обвинения в пассивной коррупции были представлены прокуратурой в июне 2017 года на основании показаний суду менеджеров группе JBS, крупнейшего производителя мяса в Бразилии и одного из самых крупных поставщиков животного белка в мире.

Совладелец компании Жоэзли Бастиста признался, что платил Темеру с 2010 года в обмен на политические услуги и привилегии для компании и продолжал платить ему уже во время президентского срока. В качестве доказательств он также предоставил аудиозапись его разговора с Темером, где тот соглашается на подкуп чиновника под следствием.

Согласно конституционным требованиям, Верховный суд страны может начать рассматривать дело против действующего президента только в случае, если на пленарном заседании Палаты депутатов две трети ее членов, то есть, по меньшей мере, 342 голосами из 513, подержат предъявленные обвинения.

Ранее собранная парламентская комиссия по рассмотрению обвинений уже рекомендовала архивировать дело, что считается победой Темера, который также сохраняет большинство сторонников и в нижней палате парламента.

Однако если Верховный суд все же примет обвинения прокуратуры, Темер будет отстранен от работы на 180 дней, в течение которых будет длиться процесс, а его место займет глава Палаты депутатов Родриго Маиа.