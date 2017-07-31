Шойгу проинспектирует Центральный ВО

Москва, , 10:22 — REGNUM Сегодня, 31 июля, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Центральный военный округ, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу проинспектирует ход строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности военного округа до 2020 года.

Также глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о готовности воинских частей к приему и эксплуатации новых образцов вооружения и техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министр обороны Сергей Шойгу принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В церемонии принимали участие президент Владимир Путин и губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

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