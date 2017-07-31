Вашингтону предложили на «коленях извиниться» перед КНДР

Пхеньян, , 10:17 — REGNUM Пока власти США не прекратят враждебную политику в отношении КНДР, официальный Пхеньян готов демонстрировать свой ядерный и ракетный потенциал. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает центральная северокорейская газета «Нодон синмун».

«Великий успех второго испытания МБР «Хвасон-14» стал мощной демонстрацией революционной веры нашей партии и народа, готовых наносить удары до тех пор, пока американские империалисты не прекратят анахроническую враждебную политику в отношении Кореи и не принесут на коленях извинения за страдания, причиненные нашей нации», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, военные КНДР в ночь на 29 июля успешно провели очередные испытания баллистической ракеты. «Хвасон-14» пролетел почти 1 тыс. километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

Позже власти КНДР подчеркнули, что испытание ракеты не несло никаких угроз для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

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