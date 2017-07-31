Протесты в день выборов в Венесуэле: среди жертв — подростки

Каракас, , 09:56 — REGNUM Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила об открытии расследования о гибели 10 человек, произошедшей 30 июля во время акций протеста против выборов в Национальную конституционную ассамблею, инициатива созыва которой была выдвинута правительством президента Венесуэлы Николасом Мадуро для реформы Конституции и возвращения мира в страну, сообщает El Periódico.

«Прокурор расследует гибель 10 человек в воскресенье, 30 июля, во время демонстраций в штатах Лара, Мерида, Сукре, Тачира и Сулия», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Четыре из смертельных случаев произошли в штате Тачира, три — в Мериде, и по одному в штатах Лара, Сулия и Сукре.

«Следует отметить, что среди жертв двое оказались подростками в возрасте от 13 до 17 лет, и один представитель Боливарианской национальной гвардии», — заявил прокурор.

Прокуратура также сообщила, что число задержанных в ходе протестов составляет 19 человек за препятствование выборному процессу и 39 человек за беспорядки во время демонстраций, что составляет в общей сложности 58 человек.

«Прокуратура глубоко сожалеет о гибели людей и вновь подтверждает свою приверженность действовать в соответствии с Конституцией Боливарианской Республики Венесуэла и с законами для установления ответственности за эти факты», — говорится в письменном заявлении ведомства.

Между тем оппозиция считает, что прокуратура занизила данные о смертях. Так, лидер оппозиции Энрике Каприлес заявил через Twitter, что число погибших в день выборов в Конституционную ассамблею составляет, по меньшей мере, 16 человек.

Кроме того, информационное агентство EFE сообщает о ранении семи офицеров Национальной полиции в результате подрыва четырех служебных мотоциклов, проезжавших колонной по площади Альтамира в Каракасе. При этом также были ранены двое гражданских лиц, находившихся в непосредственной близости от места взрыва.

Напомним, 30 июля в Венесуэле прошли выборы членов Национальной конституционной ассамблеи, призванной реформировать Конституцию страны 1999 года. Оппозиция, отказавшаяся участвовать в выборах, назвав их попыткой действующего правительства президента Николаса Мадуро установить диктатуру, спровоцировала очередные крупные акции протеста и демонстрации по всей стране, закончившиеся массовыми беспорядками и насилием.

На сегодняшний день число жертв с начала обострения в апреле политического и социального кризиса в Венесуэле насчитывает, по меньшей мере, 119 человек. В это число входят активисты демонстраций в поддержку и против правительства, сотрудники сил безопасности и граждане, случайно оказавшиеся в зоне протестов.