После «резни в супермаркете» в ФРГ требуют ужесточить депортацию беженцев

Гамбург, Германия, , 09:52 — REGNUM После происшествия в Гамбурге, где в местном супермаркете беженец напал на посетителей с ножом, немецкие политики требуют ужесточить депортацию беженцев, пишет 30 июля Der Spiegel.

Следователи происшествия отмечают, что 26-летний преступник, беженец из ОАЭ, которому было отказано в предоставлении убежища на территории Германии, мог совершить преступление из мести, к тому же он был психически неуравновешен.

Власти Германии не смогли отправить его на родину из-за отсутствия нужных документов. Критики отмечают, что если бы депортация произошла вовремя, то «резни в городском супермаркете» можно было бы избежать.

Напомним, что помимо одной жертвы, в больнице находятся семь тяжелораненых.

Эксперт по внутренней безопасности от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Буркхард Лишка раскритиковал сотрудников местной миграционной службы за то, что беженец, признанный «потенциально опасным», оставался на свободе.

Он призвал депутатов бундестага «подумать» над ужесточение миграционного законодательства, в особенности над ужесточением правил депортации «потенциально опасных» беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина, зарезавший человека в Гамбурге, — беженец из ОАЭ