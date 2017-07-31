За кулисами США: Вашингтон накажет Китай за Северную Корею

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Разработку экономический санкций в отношении Китая ведут советники американского президента Дональда Трампа, пишет Politico.

«Главные советники президента Дональда Трампа скрываясь за кулисами, пытаются разработать целый ряд экономических мер, призванных наказать Китай, сообщили в администрации», — пишет издание.

Уточняется, что советники проводят переговоры по этому вопросу. Так, очередная встрече состоялась 30 июля, а продолжение ожидается 31 июля.

Готовящиеся санкции касаются торговых ограничений и других экономических мер. По некоторым данным, ограничения могут коснуться импорта стали.

Между тем окончательное решение будет все равно принимать глава государства, и что он решит, говорить рано, отмечает издание.

Китай, как отмечается, будет наказан за политику Северной Кореи. Трамп считает, что Пекин делает недостаточно, чтобы остановить Пхеньян от создания ядерного оружия, которое может нанести удар по территории США.

Как подчеркивает автор статьи, у Вашингтона есть претензии к методам торговли, которые использует Пекин.

Комментируя ситуацию относительно американско-китайских отншений, Трамп написал в Twitter:

«Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но они НИЧЕГО не сделали для нас в вопросе по Северной Корее, просто поговорили. Мы больше не позволим этому продолжаться. Можно легко решить эту проблему!»

Некоторые из сторонников американского президента, такие как советник по политическим вопросам Стивен Миллер, главный стратег Стивен Бэннон и торговый советник Питер Наварро давно склоняют Трампа к более жесткой линии в отношении Китая.

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