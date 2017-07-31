В Екатеринбурге скончался депутат городской думы

Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:38 — REGNUM В Екатеринбурге после ДТП скончался депутат Нижнетагильской городской думы Андрей Галахов. Врачи сделали всё возможное для его спасения, но добиться выздоровления народного избранника им не удалось.

Андрей Галахов попал в ДТП 22 июля. После этого его прооперировали. Но операция не принесла желаемого результата. 30 июля депутат скончался.

Отметим, в думу Нижнего Тагила он был избран в 2012 году. В 2017-м собирался участвовать в выборах снова, от «Единой России». Уже был выдвинут в качестве кандидата. Но в назначенный час, 26 июля, документы для его регистрации не были предоставлены в избирком.

Будет ли «Единая Россия» поддерживать вместо Галахова другого кандидата, пока неизвестно. Впрочем, как пишет издание «Новый город», в качестве самовыдвиженца по одному из округов заявился Руслан Юсупов, и после трагедии с Галаховым он уже заручился поддержкой «Уралвагонзавода» — одного из главных предприятий Нижнего Тагила.

Отметим, выборы депутатов гордумы пройдут 10 сентября. На тот же день назначены и выборы главы города.