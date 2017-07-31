МИД Польши: «Настали суровые отношения с руководством ЕС»

Варшава, , 09:08 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обратился с резкой критикой в адрес Еврокомиссии в связи с запуском санкционной процедуры против его страны, пишет 30 июля Der Spiegel.

Он отметил, что между Польшей и руководством ЕС настали «суровые отношения».

Министр опасается, что процесс может затянуться на долгие годы, и все это время в двусторонних отношениях будет наблюдаться «сильное напряжение».

В своем обращении, опубликованном на официальном сайте МИД, Ващиковский призвал «ведущих европейских политиков к здравому смыслу и снисхождению».

Напомним, Еврокомиссия запустила санкционную процедуру после того, как 28 июля в Польше официально был опубликован спорный закон о работе всеобщих судов, вызывающий у Брюсселя «сильное беспокойство».

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что недовольство еврокомиссаров вызывает установление разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин и наделением министра юстиции Польши правом самостоятельно продлевать срок службы судей, а также смещать и назначать председателей суда.

Отмечается, что санкционная процедура проходит в несколько этапов. Дело может закончиться тем, что Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС, добавляет издание.

Однако, как сообщало ИА REGNUM , польские власти, похоже, не намерены уступать. Так, заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Варшава может обратиться в суд ЕС.

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