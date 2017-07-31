Чили не хочет давать Боливии «ложных надежд»

Сантьяго, , 09:05 — REGNUM Министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос 30 июля заявил, что технический подход его страны и Боливии в вопросе разрешения пограничных инцидентов не должен создавать «ложных ожиданий», которые связаны с морским требованием Боливии, сообщает Los Tiempos.

«Это слишком очевидно, что некоторые боливийские официальные лица в своих заявлениях пытаются связать реактивацию Пограничного комитета с предполагаемыми переговорами о суверенном доступе к морю. Этой связи не существует», — заявил Муньос.

Чилийский министр напомнил, что правительство Боливии решило подать иск против Чили в Международный Суд ООН в Гааге, чтобы обсудить свои претензии на суверенный доступ к Тихому океану.

«Морская тема оспаривается Боливией и не связана с тем, что мы выразили готовность обсудить практические вопросы приграничных отношений, однако в боливийском общественном мнении существуют ложные ожидания того, что мы можем говорить по вопросу моря в данном формате. Эти вопросы, вынесенные в Гаагу, будут обсуждаться в Гааге», — отметил министр.

Муньос также подчеркнул, что удовлетворен результатами и хорошим климатом совещания делегаций Боливии и Чили, которые встретились 25 июля в городе Санта-Крус на востоке страны, чтобы обсудить пограничное сотрудничество двух стран.

Отвечая на вопрос, видит ли министр возможность посещения Боливии президентом Чили Мишель Бачелет, Муньос ответил, что «любой визит должен быть результатом атмосферы уважения и, что более важно, должен быть содержательным».

Министр заявил, что его страна стремится двигаться вперед в процессе недавно согласованных технических совещаний и просит правительство Боливии покончить с практикой «еженедельных оскорблений высших органов власти Чили, судебной власти и народа в целом».

Напомним, отношения двух стран серьезно ухудшились после приграничного инцидента в марте 2017 года, когда полиция Чили арестовала в пограничной зоне девять боливийских граждан, находившихся при исполнении служебных задач и, по заявлению боливийских властей, проводивших рейд против контрабандистов.

После нескольких месяцев заключения суд Чили вынес обвинительный приговор таможенникам и военным Боливии, однако заменил его не высылку из страны. В результате страны договорились создать двусторонний комитет по решению приграничных вопросов.

Однако при этом Боливия желает вести переговоры и о суверенном выходе к Тихому океану, которого лишилась в результате войны, спровоцированной Чили в XIX веке. Иск против Чили с требованием вести переговоры по этому вопросу Боливия подала в Международный суд ООН в Гааге в 2013 году.