В Китае расследуют дело о коррупции экс-главы госуправления

Пекин, , 08:47 — REGNUM В Китае началось расследование в отношении бывшего главы государственного управления по контролю за безопасностью на производстве Ян Хуаньнина, говорится в сообщении проводящей расследование Центральной комиссии Компартии Китая.

Причиной расследования стало «серьезное нарушение» чиновником партийной дисциплины и партийных принципов. В КНР такая формулировка обычно используется для антикоррупционных дел.

Уточняется, что Хуаньнин «использовал свое служебное положение ради личной выгоды». В настоящее время его перевели на неуправленческую должность, продолжается расследование.

В 2012—2013 годах, после прихода к власти в Китае руководителей так называемого «пятого поколения» во главе с генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, в стране активизировалось противодействие коррупции.

Ранее 31 января Национальное бюро аудита КНР опубликовало отчет, согласно которому инспекторам бюро удалось установить, что более 17,6 млрд юаней ($2,56 млрд) выделенных для улучшения экологической обстановки в Китае, были нерационально и неэффективно потрачены чиновниками разных уровней.

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