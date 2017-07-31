Москва ответит на снос памятников советским солдатам в Польше

Москва, , 08:35 — REGNUM Снос памятников советским воинам в Польше, проводимый Варшавой под видом «декоммунизации», не останется без ответа со стороны Москвы, пишет газета «Известия» со ссылкой на комментарий МИД России.

По данным издания, эти «недружественные действия» будут носить «асимметричный характер». Источник газеты в российских дипломатических кругах заявил, что могут быть применены как персональные санкции против политиков, причастных к разработке закона, так и экономические меры воздействия.

Кроме того, Москва может начать «активную работу» на всевозможных международных площадках, чтобы привлечь внимание к проблеме сноса монументов в Польше. При этом самым вероятным ответом России источник назвал персональные санкции.

Также не исключается и значительное понижение уровня российско-польских экономических отношений.

«Я поддержу любые санкции, которые будут предложены», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пояснив, что надо и санкции ввести в отношении авторов закона, и прервать экономические отношения между российскими и польскими регионами.

В МИД РФ также отметили, что тема незаконного сноса советских памятников в Польше неизменно «затрагивается в ходе контактов с поляками, нашими зарубежными партнерами, на международных площадках, включая ОБСЕ, СЕ и ОДКБ».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о запрете пропаганды коммунизма был подписан президентом Польши Анджеем Дудой 17 июля. Документ предусматривает снос памятников советским солдатам, которые освобождали Польшу от нацистов.

25 июля Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ограничить сотрудничество с Варшавой. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер пока «не принимал и не озвучивал» никаких решений на этот счёт.