Родной брат бывшего премьер-министра Пакистана займет его место

Исламабад, , 08:37 — REGNUM Шахбаз Шариф, родной брат бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, отстраненного от должности из-за коррупционного скандала, займет его место и станет новым главой кабинета министров, сообщает 30 июля Der Spiegel.

Это решение приняла правящая в стране партия «Пакистанская мусульманская лига», члены которой намерены выдвинуть кандидатуру Шахбаза Шарифа на грядущих выборах.

Отмечается, что оппозиция также намерена представить своего кандидата на пост премьер-министра, однако эксперты не сомневаются, что победа — за братом Наваза Шарифа, так как правящая партия представляет большинство в парламенте.

До проведения выборов обязанности премьер-министра будет выполнять министр нефти и природных ресурсов Шахид Хакан Аббаси.

Напомним, Наваз Шариф отстранен от должности премьер-министра Пакистана 28 июля по решению Верховного суда страны в связи с тем, что члены его семьи были задействованы в коррупционных преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, на дочь и двоих сыновей Шарифа были оформлены офшорные компании, через которые якобы проводились деньги для покупки роскошной недвижимости в Лондоне.

Сам Наваз Шариф отвергает все обвинения и называет коррупционный скандал делом рук людей, желающих его отставки.

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