Мальорка: массовый туризм приносит большие проблемы

Мадрид, , 08:17 — REGNUM Туризм на Мальорке (Балеарские острова, Испания) приносит большие проблемы местным властям, пишет 30 июля Die Tagesschau.

С 2012 года Мальорка бьет все рекорды в области туризма: в 2016 году количество туристов превышало 11 млн человек, большинство из них — граждане Германии. В основном они приезжают на остров в июле и августе.

Эти месяцы считаются для местных властей и полиции самыми тяжелыми, добавляет издание.

Министр туризма Мальорки Биль Барсело (Biel Barcelo) считает, что с притоком туристов на острове царит хаос: более 3 тыс. домов или квартир сдаются нелегально через платформы AirBnB или Wimdu.

Таким образом, владельцы недвижимости регулярно зарабатывают деньги, нигде не регистрируя свой дополнительный доход.

Помимо недвижимости, «хаос» касается нелегальной аренды автомобилей. На острове официально зарегистрировано 40 тыс. машин, предназначенных для сдачи в аренду. По факту их насчитывается около 100 тыс.

Сообщается, что с 2018 года местные власти примут новые законы, ограничивающие нелегальную аренду автомобилей и жилых помещений. Закон о взимании штрафов за нелегальную аренду недвижимости уже находится в разработке правительства.

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