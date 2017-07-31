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Король Марокко помиловал более тысячи заключенных

Политика

Среди них — много активистов, участвующих в массовых протестах на севере страны

Рабат, 31 июля 2017, 07:49 — REGNUM  Король Марокко Мухаммед VI помиловал в общей сложности 1178 заключенных, среди которых много активистов, участвующих в массовых протестах на севере страны, пишет 30 июля Die Tagesschau.

Часть из них — демонстранты, принимавшие участие в массовых волнениях в провинции Эль-Хосейма на севере страны. Как говорится в следствии, они были освобождены за то, что не совершали серьезных преступлений.

Однако лидер протестного движения Нассер Цефцафи (Nasser Zefzafi) до сих пор остается под стражей.

Напомним, что протесты в провинции начались в октябре 2016 года после того, как местный рыбак был задавлен мусоровозом: он пытался извлечь конфискованную полицией рыбу.

Данный инцидент спровоцировал массовые протесты против несправедливости, безработицы, полицейского произвола, плохого здравоохранения и коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Многотысячные акции протеста прошли в Марокко

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