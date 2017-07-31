США готовятся к «худшему сценарию» в отношении КНДР

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Ответом США на «действия КНДР» может стать применение «быстрой, смертоносной и сокрушительной силы» со стороны военных. Об этом заявил командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси, сообщает Fox News.

По его словам, Северная Корея была и остается «непосредственной угрозой» региональной стабильности. При этом дипломатический путь решения проблем остается для Вашингтона приоритетным, сказал О'Шонесси.

«Если поступит приказ, мы готовы ответить быстрой смертоносной и сокрушительной силой в то время и в том месте, которые сами выберем», — заявил генерал.

Говоря о возможном ответе США на действия КНДР, О'Шонесси пояснил, что Вашингтон «несет ответственность» перед своими союзниками. Со своей стороны США «готовятся к худшему сценарию».

Днем ранее Япония и США ответили на очередной пуск ракеты КНДР совместными учениями авиации: в маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2.

Очередной пуск баллистической ракеты Северная Корея осуществила 29 июля в провинции Чагандо. Пролетев 998 километров, по данным Пхеньяна, ракета «Хвасон-14» упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны — в 150 км от острова Окусири (относится к Хоккайдо).

Это были первые ночные испытания баллистической ракеты, проведенные Пхеньяном. По данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км, дальность ее полета составила 732 км.