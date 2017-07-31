Абэ: РФ и Китай должны усилить давление на Северную Корею

Токио, , 07:36 — REGNUM Российская Федерация и Китай должны усилить давление на власти Северной Кореи в связи с проводимыми «ракетными испытаниями». Об этом, как передает RT, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Международное сообщество, в первую очередь Китай и Россия, должны осознать суровую действительность и усилить давление», — сказал политик.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной беседы договорились о принятии дополнительных мер в сфере безопасности в связи с продолжающимися ракетными испытаниями КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля Вооруженные силы КНДР провели успешные испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Ракета пролетела почти тысячу километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

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