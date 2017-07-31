Много или мало? РФ покинут 755 американских дипломатов

Москва, , 07:20 — REGNUM Россию покинут 755 сотрудников посольств и консульств США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.

По его словам, отношения России и США если и улучшатся, то это произойдет не скоро. Со своей стороны Москва этого «долго ждала».

Президент также отметил, что в России работают «тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников» посольства США. Из них уедут 755 человек, уточнил Путин.

«Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно», — пояснил российский лидер.

Отвечая на вопрос, нужно или не нужно делать что-то еще и что может сделать Россия, Путин отметил, что между двумя странами небольшой объем торгово-экономических связей. Так, он не идет «ни в какое сравнение» с объемом между Россией и Китаем.

«Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вступил в силу ответ России на новые ограничительные меры со стороны США: к 1 августа 2017 года число американских дипломатов в России должно быть сокращено до 455 человек. Столько к настоящему времени осталось российских дипломатов в США.

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Кроме того, российские власти закрыли американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

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