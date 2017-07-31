Названа причина отказа главы МИД Румынии лететь через Москву

Бухарест, , 07:17 — REGNUM Изменения в расписании компании «Аэрофлот» не позволили главе МИД Румынии Теодору Мелешкану остановиться в аэропорту Москвы для пересадки. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе румынского МИД.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, программа полета Мелешкану была определена задолго до пятницы (28 июля), но затем «Аэрофлот» изменил время полета, поэтому министр не совершил пересадки в Москве.

«По причине того, что компания «Аэрофлот» изменила расписание полетов, министр не смог совершить пересадку», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля власти Румынии запретили самолету авиакомпании S7, где находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, пролетать через воздушное пространство своей страны в Молдавию.

Российский политик планировал посетить Молдавию по приглашению президента страны Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

После столь неудачного перелета Рогозин написал в своем Twitter-аккаунте, что Россия не оставит без ответа действия властей Румынии.

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