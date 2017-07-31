«Немецкие военные участвуют в одной из опаснейших миссий ООН»

Бамако, , 06:38 — REGNUM Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен посетила 30 июля военную базу в Мали, где находятся немецкие военнослужащие, участвующие в миротворческой миссии ООН, сообщает Die Tagesschau.

Она участвовала в богослужении, организованном в память погибшим солдатам бундесвера: 26 июля в Мали потерпел крушение немецкий военный вертолет, оба пилота погибли.

Министр отметила, что «неделя была тяжелой», и «немецкие военные участвуют в одной из важнейших и опаснейших миссий ООН».

Сообщается, что причины авиакатастрофы стала техническая неисправность, однако официального подтверждения не было. В ходе расследования были найдены два черных ящика, но они сильно повреждены, и остается неясно: смогут ли они каким-то образом помочь специалистам.

Напомним, в Мали в рамках миротворческой миссии ООН служат около 800 военных бундесвера.

Они оказывают поддержку переходным властям и гражданскому населению, тренируют местных солдат в рамках борьбы с терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецкий вертолет потерпел крушение в Мали: погибли два пилота