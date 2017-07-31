Венесуэлу могут окончательно исключить из МЕРКОСУР

Асунсьон, , 06:26 — REGNUM Государства — члены Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) рассмотрят вопрос об окончательном исключении Венесуэлы из объединения в связи с проведением в стране выборов в Конституционную ассамблею вопреки протестам оппозиции, заявил глава МИД Парагвая Эладио Лоисага.

«Страны-участницы проведут встречу, чтобы принять соответствующие меры. Необходимо обсуждать прекращение полномочий», — приводит слова парагвайского министра портал Infobae.

Как отметил Лоисаг, Парагвай, Аргентина, Бразилия и Уругвай требуют от властей Венесуэлы скорейшим образом начать переговоры с оппозицией и ожидают от Каракаса положительного ответа на этот счёт в течение дня 31 июля.

В противном случае Венесуэла может быть лишена членства в объединении «за разрушение демократической системы и правового государства», заявил глава МИД Парагвая.

Напомним, что членство Венесуэлы в МЕРКОСУР приостановлено с декабря 2016 года из-за несоответствия страны ряду требований объединения. Причиной такого решения была названа неспособность Венесуэлы действовать в одном ключе с другими государствами экономического блока, в частности ввиду экономического положения в стране, ситуации с правами человека и иммиграцией. Официальный Каракас отказался признавать данное решение.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Бразилию, Уругвай, Парагвай и Венесуэлу (последняя присоединилась к объединению в 2013 году). Основан в 1991 году на основании Асунсьонского договора, который предусматривал создание таможенного союза и общего рынка. На страны МЕРКОСУР приходится более 75% совокупного ВВП континента.