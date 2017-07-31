Экс-посол США в РФ: «Россияне должны быть готовы месяцами ждать визы в США»

Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Появилась первая реакция Вашингтона на заявление президента РФ Владимира Путина о введении ответных мер, подразумевающих значительное сокращение персонала дипмиссии США, пишет 31 июля Deutsche Welle.

В Госдепе считают высылку 755 американских дипломатов «неуместным и достойным сожаления» шаг. Официальный представитель ведомства, имени которого СМИ не называют, отметил, что Вашингтон намерен оценить последствия этого шага.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «Москва без ответа оставлять ничего не будет».

Бывший посол США в России Майкл Макфол написал в своем Twitter, что в случае проведения сокращения персонала американской дипмиссии в РФ до 455 человек, «россияне должны будут быть готовыми к тому, чтобы неделями, если не месяцами, ждать виз в США».

Напомним, власти РФ приняли решение ответить на новые ограничительные меры со стороны США. Персонал дипломатической миссий США в Российской Федерации будет сокращен до 455 человек. Именно столько российских дипломатов работают сейчас в США.

Кроме того, власти РФ закрыли дипломатам США доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.