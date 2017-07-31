Трамп и Абэ договорились о новых мерах в связи с ракетными испытаниями КНДР

Токио, , 05:50 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы договорились о принятии дополнительных мер в сфере безопасности в связи с продолжающимися ракетными испытаниями КНДР, передаёт японский телеканал NHK.

Как сообщил Синдзо Абэ на пресс-конференции после переговоров, между Токио и Вашингтоном имеется «полное согласие в необходимости дополнительных действий» в связи с ситуацией вокруг Пхеньяна.

«Япония и США будут в тесном сплочении предпринимать конкретные меры для повышения мощи системы обороны и противодействия угрозе, исходящей от КНДР. Мы приложим все усилия для обеспечения безопасности граждан», — заявил Абэ.

Глава японского правительства также обратился ко всему международному сообществу, и в первую очередь России и Китаю, с призывом «со всей серьёзностью осознать суровую действительность» и «усилить давление» на Пхеньян.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля КНДР успешно провела очередные ракетные испытания. Баллистическая ракета «Хвасон-14» пролетела почти тысячу километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

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