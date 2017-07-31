В Венеуэле заявили о рекордной явке на выборах в Конституционную ассамблею

Каракас, , 05:34 — REGNUM Граждане Венесуэлы продемонстрировали рекордную явку на выборах в Конституционную ассамблею, заявил первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, передаёт Associated Press.

«Подведение итогов голосования — в компетенции национального избирательного совета, но я могу заверить, что участие было рекордным», — сказал Кабельо на пресс-конференции в Каракасе.

Отметим, что ранее оппозиция Венесуэлы заявила, что в выборах приняло участие менее 10% избирателей. По утверждению депутата Национальной ассамблеи Делсы Солорсано, явка на выборах составила порядка 9%, причем четверть голосов была отдана чиновниками, и потому они являются «недействительными».

Официальных данных о явке на выборах к настоящему моменту не обнародовано.

Как передавало ИА REGNUM, в Венесуэле 30 июля состоялись инициированные президентом Николасом Мадуро выборы в Конституционную ассамблею. Новый орган, который будет исполнять функции учредительного собрания в противовес парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны.

Заявлено, что собрание начнёт работу в течение максимум трёх суток после завершения выборов.

Голосование на избирательных участках проходило на фоне массовых беспорядков, организуемых сторонниками оппозиции. В ходе столкновений за сутки погибли 13 человек, в том числе убит один из кандидатов в учредительное собрание.

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