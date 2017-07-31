РФ может дать «асимметричный» ответ на снос советских мемориалов в Польше

Москва, , 03:30 — REGNUM Москва не оставит без ответа принятие Польше закона о «декоммунизации», который предусматривает снос памятников советским воинам. Об этом 31 июля сообщает газета «Известия» со ссылкой на комментарий комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий, — приводит издание текст комментария. — В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер».

При этом источники газеты в дипломатических кругах сообщили, что в Москве рассматривают несколько вариантов ответных действий, среди которых как персональные санкции против польских политиков, причастных к разработке закона, так и экономические меры воздействия.

Кроме этого российская сторона планирует вести активную работу, направленную на привлечение внимания к проблеме, на различных международных площадках.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос памятников советским солдатам, освобождавшим Польшу от нацистской оккупации.

25 июля Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ограничить сотрудничество с Варшавой из-за закона о «декоммунизации». Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин пока «не принимал и не озвучивал» никаких решений на этот счёт.

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