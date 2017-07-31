На одно место в думе камчатской столицы претендуют по пять человек

Петропавловск-Камчатский, , 03:58 — REGNUM В столице Камчатки завершилась процедура выдвижения кандидатов на выборы в городскую думу, в которой 32 места. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии края, всего выдвинулись 163 кандидата, то есть конкурс составляет в среднем пять человек на одно место.

Из выдвинутых кандидатов всего десять самовыдвиженцев, остальные — партийные. Так, «Единая Россия» по своим спискам и по двухмандатным округам выдвинула 43 кандидата, ЛДПР — 39, КПРФ — 35, «Справедливая Россия» — 33 кандидата, и один кандидат будет баллотироваться от «Партии роста».

Списки «Коммунистов России», в которых было 27 кандидатов, не пройдут регистрацию, так как партия не предоставила подписи в свою поддержку. При этом два кандидата от этой партии будут участвовать в выборах по двухмандатным округам.

Выборы в думу Петропавловска-Камчатского пройдут 10 сентября по смешанной системе — половину депутатов изберут по партийным спискам, половину — по округам.

Кроме того, в этот же день в Петропавловске-Камчатском по одному из округов выберут и одного депутата на свободное кресло в законодательном собрании региона. На этот мандат — 4 претендента. Своих кандидатов выставили «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

«Никакой политической активности в Петропавловске в связи с предстоящими выборами не наблюдается. Полнейшая тишина. Либо партии не считают эти выборы важными, либо жалеют деньги на агитацию. Скорее всего, выборы будут проходить при очень низкой явке», — считает политолог Андрей Веськин.