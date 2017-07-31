Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы: за сутки убиты 13 человек

Каракас, , 02:31 — REGNUM В Венесуэле, где на фоне протестов оппозиции проходят выборы в Конституционную ассамблею, за сутки погибли 13 человек, передаёт El Nacional.

Как сообщается, неизвестными были застрелены кандидат в учредительное собрание Жозе Феликс Пинеда и секретарь оппозиционной партии «Демократическое действие» Рикардо Кампос.

Также среди погибших есть один сотрудник полиции и сотрудник охраны учебного центра имени Симона Родригеса, в котором открыт избирательный участок.

По информации издания, наибольшее число погибших — в штатах Мерида и Тачира.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в Венесуэле проходят инициированные президентом Николасом Мадуро выборы в Конституциюнную ассамбею — орган, который будет исполнять функции учредительного собрания в противовес парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны.

Поддерживающие оппозицию протестующие пытаются препятствовать работе избирательных участков. Так, в столице штата Мерида погромщики ворвались на территорию одного из участков и сожгли избирательные материалы. На улицах города возведены баррикады.

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