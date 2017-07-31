«Плахотнюка и Додона — на свалку!»: оппозиция Молдавии снова на улице

Кишинёв, , 02:29 — REGNUM Молдавская оппозиция провела 30 июля очередную акцию протеста против избирательной реформ, проведенной властями — Демпартией Владимира Плахотнюка и Партией социалистов Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, несколько тысяч сторонников платформы «Достоинство и правда», партии «Действие и солидарность» и «Нашей партии» провели митинг у здания парламента, после чего прошли маршем к офисам партий Додона и Плахотнюка.

Как и в ходе предыдущих акций оппозиционеры обвиняли Додона и Плахотнюка в сговоре с целью «украсть парламентские выборы» 2018 года и остаться у власти. «Плахотнюка и Додона — на свалку!» — скандировали манифестанты. Они также потребовали от властей отменить переход к смешанной системе и провести честные выборы.

Оппозиционеры не намерены прекращать протесты. Они пообещали выйти на улицу в День независимости Молдавии 27 августа, а в середине сентября — провести самую масштабную акцию протеста за последние годы.

Парламент Молдавии 20 июля вопреки рекомендациям Венецианской комиссии проголосовал во втором, окончательном чтении за введение смешанной избирательной системы, предложенной социалистами и демократами. Заседание парламента проходило на фоне массовых протестов оппозиции против избирательной реформы, а представители парламентской оппозиции покинули зал заседаний в знак протеста.

Поддержанное президентом Игорем Додоном и социалистами изменение избирательной системы, напомним, выгодно правящей Демпартии Молдавии и ее лидеру Владимиру Плахотнюку, проводящему жесткий антироссийский курс. По мнению подавляющего большинства молдавских экспертов, главная цель реформы — сохранение Демпартии и Плахотнюка у власти после парламентских выборов 2018 года.

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