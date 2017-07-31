Постпред США при ООН: резолюции по КНДР бессмысленны без новых жёстких мер

Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Вашингтон не видит смысла в созыве Совета безопасности ООН по Северной Корее, если по его итогам не будет принято решения о новых жёстких мерах в отношении Пхеньяна, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Бессмысленно созывать экстренную сессию, если она не будет иметь никаких последствий», — говорится в заявлении, опубликованном на странице представителя США в Twitter.

Хейли напомнила, что в отношении КНДР был принят уже целый ряд резолюций Совбеза ООН, и подчеркнула, что «дополнительная резолюция, не усиливающая в значительной степени международное давление на КНДР, не имеет смысла».

«Фактически это даже хуже, чем бездействие, потому посылает северокорейсому диктатору сигнал о том, что международное сообщество не собирается всерьёз противостоять ему», — отметила американский дипломат.

Она также подчеркнула, что «Китай должен решить, готов ли он наконец предпринять этот жизненно важный шаг». «Время разговоров прошло. Опасность, которую северокорейский режим представляет для международного сообщества, теперь очевидна всем», — заключила постпред США.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля КНДР успешно провела очередные испытания ракетные испытания. Баллистическая ракета «Хвасон-14» пролетела почти тысячу километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

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