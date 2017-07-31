«Украинский народ продают как инструмент уничтожения России и русских»

Москва, , 01:46 — REGNUM Нынешнее руководство Украины пытаются продать украинский народ в качестве инструмента уничтожения России и русских. Об этом заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 30 июля 2017 года.

Ликование определенной части украинских граждан по поводу того, что Россия не направит газ через Украину, — это ликование за счет горя украинцев: понятно, что если газ не будет идти через Украину, то народу будет совсем плохо. В этом и во многих других действиях украинских властей можно видеть реализацию сегодняшней Украиной давнего проекта под названием «Украинство». Суть этого проекта заключается в том, чтобы любой ценой оторвать украинцев от русских, считает Сергей Кургинян.

Обращаясь к участникам передачи, поддерживавшим действия украинских властей, Сергей Кургинян сказал:

«Когда стоящие здесь господа говорят, что они одержали победу — да, они одержали победу над собственным народом… в том смысле, что они продолжают диктаторским образом навязывать нацистский, антиукраинский проект, приводящий к уничтожению украинского народа».

«Их лидеры договорились уже до того, что, когда некоренной украинец произносит что-нибудь на мове, он «грязнит мову». Если прибалты заставляли русских говорить на их языках, то эти говорят, что все генетически чуждые «грязнят» язык», — подчеркнул Кургинян.

Политик заявил, что украинские власти «говорят на языке, на котором не говорил даже Гитлер», навязывают школьникам то, что не навязывалось никогда.

«И главное, что они навязывают, — это беспредельная ненависть к русским. Они беспредельно пытаются продать себя в качестве инструмента войны с русскими, с любыми жертвами для украинского народа. Они обещали «безвиз». В результате этого они снизили вдвое уровень жизни, потому им сунули в зубы 35 евро и запретили работать на территории [Европы]. Но они [украинские элиты] будут воевать со своим народом, потому что их народ — это средство любой ценой уничтожить русских, и ценой этой является судьба, суверенитет, прогресс, развитие и счастье украинского народа», — уверен Кургинян.

Напомним, что проект, ставящий своей целью любой ценой оторвать Украину от России и украинский народ — от русского, опирается на очень давнюю идею врагов России, состоящую в том, что без Украины Россия перестанет быть империей и развалится.