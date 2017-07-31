Новое потепление Альберта Гора: опять заявка на Нобеля или Оскара?

Вашингтон, , 01:00 — REGNUM «Странно, что Соединенные Штаты являются единственной страной мира, имеющей консервативную партию, демонстрирующую идиотизм, — приводит венесуэльская Ultimas noticias реплику бывшего вице-президента США и «предводителя борцов против глобального изменения климата» Альберта (он же — Эл) Гора, взятую из интервью этого деятеля испанскому информационному агентству EFE. — В моем родном штате Теннеси говорят, что если вы видите черепаху, сидящую на столбе, вы должны понимать, что она туда не самостоятельно забралась».

Столь лихо закрученные обороты используются Гором в речи неспроста. С помощью эффекта неожиданных и непривычных для него словесных конструкций лауреат Нобелевской премии 2007 года рассчитывает напомнить о себе после длительного периода отсутствия на политическом горизонте страны, да и попутно сообщить всему миру о выходе 28 июля на экраны спродюсированной им документальной ленты An Inconvenient Sequel: Truth to Power — сиквела дважды оскароносной, сработанной Гором же «Неудобной правды», в которой он настолько убедительно рассказал о глобальном потеплении и продвинул тему так называемых возобновляемых источников энергии, что Нобелевский комитет не смог удержаться от искушения присудить ему премию мира.

С помощью нынешней ленты, сделанной на киностудии Paramount, Альберт Гор рассчитывает убедить Дональда Трампа вернуть страну в поле Парижского соглашения по климату.

«Мы были обеспокоены тем, что Трамп может создать опасный прецедент, — сказал бывший заместитель Билла Клинтона в Белом Доме. — Мы опасались, что дурной пример окажется заразительным и ему последуют другие страны. К счастью, этого не произошло. А в самой Америке ширится движение за возвращение страны в число государств, подписавших Парижский протокол. Правда должна стать властью и обязательно станет. Весь мир должен будет понять и уяснить для себя, что энергия, добываемая с помощью возобновляемых источников, дешевле и безопаснее, чем получаемая из углеводородного сырья».

В интервью Гор заявил также, что

«экстремальные явления в последнее десятилетие возникают все чаще, нынешняя засуха в Испании, пожары и наводнения, случившиеся в этом году, — всё это следствие парникового эффекта, вызываемого сжиганием углеводородного топлива».

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