В столкновениях миротворцев с исламистами в Сомали погибли 24 человека

Могадишо, , 00:46 — REGNUM В Сомали в ходе боёв между правительственными войсками, миротворцами Африканского союза и боевиками террористической группировки «Аш-Шабаб» 30 июля погибли 24 человека, передаёт агентство Reuters.

По сообщению местных властей, столкновения начались после того, как боевики попытались атаковать военных в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали, в 140 километрах от Могадишо.

В результате боёв погибли 23 военнослужащих миротворческой миссии и один сомалийский солдат.

Ранее 30 июля стало известно, что в столице страны Могадишо рядом со зданием полиции взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. СМИ сообщили о десятках погибших и множестве раненных, точное число которых выясняется.

Террористическая группировка «Аш-Шабаб» действует в регионе уже более десяти лет, в 2012 году объединилась с группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Миротворческая миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) была начата в 2007 году с одобрения ООН. Её целью является обучение солдат правительственных войск, а также оказание содействия в создании безопасных условий для доставки гуманитарной помощи.

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