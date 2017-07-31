Задержанные в Сиднее исламисты готовили массовое отравление авиапассажиров

Канберра, , 00:25 — REGNUM Четверо задержанных в Сиднее исламистов готовились совершить теракт на борту самолёта с использованием отравляющего газа, передаёт газета The Australian.

По информации источников издания, в ходе теракта не планировалось осуществлять взрыв. Злоумышленники намеревались применить устройство, распыляющее сернистый газ, который должен был либо убить, либо обездвижить пассажиров самолёта.

Известно также, что задержанные — двое мужчин и двое их сыновей — являются гражданами Австралии ливанского происхождения.

По данным источников, они находились в контакте с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящимися на территории Сирии.

Комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин заявил изданию, что на данный момент полиция не располагает информацией о подготовке подозреваемых к конкретной атаке, а также о планируемом месте и времени её проведения, однако следствие считает, что потенциальной целью для нападения был именно самолёт.

Как передавало ИА REGNUM, правоохранительные органы Австралии в ходе антитеррористической операции в Сиднее, проведённой 29−30 июля задержали четверых подозревыемых в подготовке террористического акта.

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