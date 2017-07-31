МИД Румынии объяснил отказ министра лететь транзитом через Москву

Бухарест, , 23:34 — REGNUM Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану не остановился в аэропорту Москвы для пересадки из-за изменения в расписании компании «Аэрофлот». Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе румынского внешнеполитического ведомства.

«По причине того, что компания «Аэрофлот» изменила расписание полетов, министр не смог совершить пересадку, — сообщили в пресс-службе МИД. — Программа полета министра была определена заранее — еще до пятницы (28 июля), однако из-за изменения в расписании пересадку совершить не удалось».

Напомним, 30 июля вице-премьер РФ ДмитрийРогозин рассказал журналистам в Санкт-Петербурге, что министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану побоялся лететь транзитом через Москву. Эти заявления прозвучали на фоне произошедшего авиаинцидента с регулярным рейсом S7, которого Румыния не пропустила в воздушное пространство страны.

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