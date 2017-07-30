Александр Шпунт, , 23:12 — REGNUM

Это в России «лоббизм» — бранное слово, обозначающее некое нелегальное и осуждаемое обществом поведение — что-то в одном ряду между «кумовством» и «коррупцией».

Между тем в странах Запада, и прежде всего в США лоббизм — уважаемая, респектабельная отрасль общественных сервисов, и ее место совсем в другом ряду — между «связями с общественностью» и «консультированием органов власти».

Предметом этого материала не выступает попытка разобраться, какая позиция более правильна — в конце концов, в той же «старой части» Западной Европы к лоббизму в одних странах относятся как в России, в других — как в Америке.

Но если это отрасль — то у нее есть собственная экономика, ее тенденции и лидеры.

На этой неделе авторитетная исследовательская группа «ОпенСикретс» опубликовала свой ежегодный отчет о состоянии лоббистской отрасли в США.

Согласно данным аналитиков «ОпенСикретс», продолжается тенденция к укрупнению и индустриализации лоббизма. Так, общее число организаций, обладающих лицензией политических лоббистов (а этот вид деятельности лицензируется в США, — как, например, частные стоматологи, детективы или психоаналитики) сократилось только за один год на 14% — карточку-пропуск на Капитолийский холм положило на стол регулятора каждое шестое агентство.

Но отрасль вовсе не в кризисе. Наоборот, за прошедший финансовый год обороты отрасли росли вдвое быстрее американской экономики в целом — 3% при общем росте в полтора процента.

Происходит лавинообразный процесс укрупнения игроков сектора. Известный по фильмам герой в помятом пиджаке, дорогих лаковых ботинках и надвинутой на лицо шляпе, отлавливающий в коридорах конгресса и сената провинциальных новичков, предлагая им поддержать поправку «очень благодарных заинтересантов», давно остался только в архивах вместе с пленочными кинолентами. Им на смену пришли респектабельные молодые волки с дипломами Гарварда на стенах кабинетов, руководимые отставниками Капитолийского холма или Белого Дома с послужным списком длиннее Конституции США.

Особенно бурный рост отрасль испытала во время правления президента Барака Обамы, когда зарегистрированные лоббисты вышли на рекордный показатель доходов для любого президентства в истории Америки — $26,7 млрд., — в среднем более $3,3 млрд. за год.

Торгово-промышленная палата США, которая возглавила лоббирование всех форм и видов поддержки глобализации, стала самым крупным получателем средств в 2016 году, преодолев 100-миллионую планку объема лоббистских контрактов (если точнее — $104 млн.). Судя по отчетам «ОпенСикретс», американская ТПП и в 2017 году остается лидером, — по ожиданиям аналитиков, ей по силам «поднять» и больше, учитывая, что глобализация сейчас в Белом Доме и конгрессе, мягко говоря, не слишком популярна — а, значит, нуждается в продвижении.

«Национальная ассоциация риэлторов» заняла второе место в объемах контрактов о лоббировании, освоив $65 млн. в прошлом году. Следующие четыре самых крупных игрока, — «БлюКрос / БлюШилд» (единственный в первой десятке многопрофильный частный игрок), Blue Cross / Blue Shield; «Американская больничная ассоциация»; «Фармасьютикалс Индастриз»; и «Американская медицинская ассоциация» обернули в среднем по 22 миллионов долларов по контрактам на лоббирование в 2016 году. .

Речь не идет о бюджете этих организаций — он намного больше. Речь только о зарегистрированных, легальных контрактах на проталкивание нужных решений либо в исполнительной, либо в представительной федеральной власти.

ИА REGNUM рассказывало об одной из таких успешных лоббистских операций, когда киты фармацевтической отрасли, используя в том числе лоббистский ресурс «Американской больничной ассоциации»; «Фармасьютикалс Индастриз»; и «Американской медицинской ассоциации», подсадили миллионы людей США на викодин и оксиконтин — да еще и за бюджетные деньги.

А как, по-вашему, еще пробиваются в первую пятерку мощнейших лоббистов США?

И все до сих пор оставалось бы неизвестным — просто люди, состоятельные и образованные, начали умирать от передозировок десятками тысяч в год. Впрочем, как показывает расследование, за решетку сядут только врачи и фармацевты.

И лоббисты, и наниматели просто вели легальный бизнес.

Однако, похоже, фармакологическим корпорациям не долго оставаться в лидерах среди заказчиков лоббистских услуг. Ни одна другая отрасль так не разогнала бюджеты на лоббирование в течение восьми лет правления администрации Барака Обамы, как это сделали интернет-гиганты.

Начав с довольно скромных $ 14,9 млн. в последний год нахождения в Белом Доме администрации президента Джорджа Буша в 2008 году, к прошлому году расходы интернет-компаний на лоббирование выросли в четыре раза — до 58,2 миллионов долларов.

Только «Альфабет Инк», номинальный владелец корпорации «Гугл» планирует вложить в лоббистское обеспечение в этом году заметно больше $15,4 млн., инвестированных компанией в продавливание своих идей во власть в прошлом году.

В течение последних семи лет «Гугл» доминирует в лоббировании в технологическом секторе. Коропрация неустанно сражается за внедрение в умы конгрессменов и сенаторов своего понимания регулирования «сетевого нейтралитета» и, особенно, своего понимания регулирования налогообложения Интернета.

Два с половиной года назад, в феврале 2015, лоббисты «Гугл» за несколько часов до решения Федеральной комиссии по связи как раз по вопросам «сетевого нейтралитета» и налогообложения сумели полностью изменить текст документа в свою пользу. Лоббисты раздобыли тогда секретную копию проекта документа на 332 страницах незадолго до голосования, и немедленно вызвали на разговор двух членов комиссии от демократической партии — Миньона Клиберна и Джессику Розенворцель. И снова — никаких тайных встреч в номере дешевого отеля. Все происходило в вашингтонском офисе «Нью Амэрика Опен Текнолоджи Инститьют» на законных основаниях — на промывание мозгов демократов членов комиссии у посланцев «Гугл» имелась лицензия.

В результате через несколько часов документ, изменив всего несколько слов и фраз, полностью вывернулся наизнанку.

Через несколько недель, в марте 2015-го, первые кандидаты на пост Президента США заявили о своем выдвижении. Большая предвыборная гонка началась, и в ней вся интернет-индустрия Силиконовой долины была не просто надежным спонсором, но и активным пропагандистом демократической партии.